La savane africaine durant la période de Noël, moment où la nature suit ses rythmes habituels mais offre une ambiance particulière. Au fil de la journée, prédateurs et proies se croisent : léopards, chiens sauvages, guépards en coalition, hyènes et lions rythment ce 24 décembre où la survie prime sur la célébration. Le jour de Noël débute sous la pluie, redonnant vie aux points d’eau et attirant une multitude d’espèces : éléphants, oiseaux, grenouilles, cigognes et hérons. Les interactions sociales, les stratégies de chasse, les jeux des jeunes et les scènes familiales se succèdent, révélant la richesse d’un milieu où chaque détail compte.
À travers la naissance d’un impala, la vigilance des mères et l’éternel cycle des saisons, le documentaire montre que la savane a, elle aussi, sa manière d’annoncer Noël.
Un documentaire de Jean-Marc Dauphin
© AMP