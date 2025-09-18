Ce mâle s’installe dans un vieux terrier de chien de prairie avant d’y attendre sa partenaire pendant plusieurs jours.
Il est le 4e animal préféré des français, derrière le chien, le chat et le cheval… Le dauphin est...
Le tigre de Sibérie est la plus grosse espèce de tigre. Pour prospérer, ce prédateur a besoin de 8...
L’évolution des loups a fait d’eux des super prédateurs. Mais comment ont-ils survécu aux glaciations, aux massacres et aux...
Face aux crocodiles, les maîtres des rivières, les gnous sont impuissants. Beaucoup sont piétinés ou se brisent les os...
N’y aura-t-il bientôt plus d’animaux dans les cirques itinérants ? Le gouvernement envisage de les interdire d’ici cinq ans....
Les animaux possèdent-ils un langage que nous ne comprenons pas ? S’agit-il simplement de trouver le dictionnaire adéquat, ou...
Dans les eaux de la mer de Cortés, au Mexique, la biologiste Diane Gendron se passionne pour l’étude de...
Cyril et son équipe de réalisateurs aident régulièrement les scientifiques à protéger les derniers poissons géants. Leur mission :...
Partez à la rencontre des différents animaux qui peuplent notre région avec Stéphanie Mallauran. Entre sangliers, Highland cattles, tortues...
Ces jeunes félins, après plusieurs échecs, parviennent enfin à mener une attaque coordonnée pour abattre un guanaco.
La météo exerce une influence profonde sur le comportement et la santé des animaux. Les changements climatiques saisonniers dictent...
Chaque année, au printemps austral, les plages des îles Kerguelen accueillent plus de 100,000 animaux dont les plus grands...
Philippe Gaucher étudie depuis plus de 10 ans 2 espèces de grenouilles de Guyane Française strictement arboricoles. Pour cela,...
C’est le mammifère sauvage le plus gros d’Europe. Depuis une dizaine d’années, des spécimens de bisons sont réintroduits en...
La région des grands lacs de Yaté abrite une multitude d’espèces d’invertébrés et d’insectes avec un fort endémisme. L’équipe...
L’ours à lunettes est un mystérieux habitant de la cordillère des Andes.
Les zoos, aujourd’hui, ne sont pas de simples lieux de loisirs car ils ont souvent un rôle essentiel dans...
rnrnPour nos blondes d’Aquitaine, nos Limousines et nos Charolaises, tout a commencé il y a environ 8000 ans. Les...
Au royaume de l’ours polaire, la vie est faite de violence. Avant de devoir se battre pour se nourrir...
L’élan, aussi appelé orignal en Amérique du Nord, est le plus grand cervidé au monde. Cet animal impressionnant, qui...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site