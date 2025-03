Documentaire

Fin 1937, Shanghai tient bon face à l’armée japonaise qui pensait s’en emparer en quelques jours. Mais à 300 km à l’ouest, la capitale chinoise, Nankin, est la prochaine cible. Sur la route, les soldats japonais laissent derrière eux un sillage de destruction : pillages, incendies, massacres, exécutions sommaires.

Pendant un mois, l’étau se resserre autour de Nankin. Pris au piège derrière ses murailles, des centaines de milliers de civils et de soldats chinois font face à l’impensable. Le 13 décembre, la ville tombe. Ce qui suit est l’un des pires crimes de guerre du XXe siècle : pendant plus de deux mois, l’occupant japonais sème la terreur et exécute plus de 100 000 personnes.

À travers une chronologie détaillée des événements, ce documentaire plonge au cœur de la guerre totale menée par le Japon en Chine et dans le Pacifique entre 1931 et 1945, un conflit colonial dont le bilan humain dépasse les 20 millions de morts.

Réalisateur : Serge Viallet