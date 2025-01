Documentaire

En quelques années, le port du Havre est devenu la principale porte d'entrée de la cocaïne en France. La technique en vogue chez les trafiquants, c'est le « rip-off », qui consiste à placer la drogue dans un conteneur à l'insu de l'expéditeur et du destinataire grâce à d'indispensables complices… les dockers ! Tout-puissants sur le port, les dockers forment une communauté très fermée. Combien sont-ils à tremper dans le trafic de stupéfiants ? Le 14 septembre 2018, les douaniers ont saisi 750 kilos de cocaïne dans un conteneur sur le port du Havre. Presque une routine sur ces quais devenus en quelques années la principale porte d'entrée de la cocaïne en France. Tout-puissants sur le port, omniprésents, soudés, les dockers forment une communauté impénétrable. En mars 2016, six d'entre eux ont été interpellés dans une affaire de cocaïne. Sur le port du Havre, combien sont-ils à tremper dans le trafic de stupéfiants ? Comment sont-ils recrutés ? Un documentaire de Claire Tesson, Damien Brunon et Franck Zahler.