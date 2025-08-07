Documentaire

Du lac Ontario jusqu’à l’estuaire arctique, le fleuve Saint-Laurent trace une ligne de vie à travers le Canada. Un voyage à la rencontre de ceux qui vivent au bord de l’eau, entre traditions, cargo routes et cétacés majestueux.

Avec ses 1 200 km, le fleuve Saint-Laurent est bien plus qu’une voie navigable : c’est une colonne vertébrale vivante qui traverse le cœur du Canada.

Depuis le lac Ontario jusqu’à Tadoussac et son fjord mystique, François Pécheux part à la rencontre des habitants du fleuve : pilotes de cargos, artistes du bois flotté, naturalistes marins, aventuriers solitaires ou simples rêveurs. Au fil des mille îles, des ports industriels de Montréal, des berges boisées de Québec et des eaux profondes du Saguenay, se dessine une fresque grandiose et humaine.

À Tadoussac, les baleines s’invitent dans l’histoire, glissant en silence sous les eaux du fleuve devenu mer. Le voyage touche à sa fin, mais laisse en tête le murmure des grands espaces.

Un film de Stéphane Jobert

Droits réservés Step By Step Productions