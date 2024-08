Documentaire

Le 16 septembre 2007, des pêcheurs découvrent un tronc humain sur un banc de sable de l’Arve, non loin de la frontière Suisse. Il s’agit de Freddy L., 25 ans, disparu depuis dix jours. Deux jours plus tard, suivront un bras, et des jambes. Karim B., un collègue de Freddy est rapidement arrêté et soupçonné de l’avoir tué et d’avoir dispersé les morceaux de son cadavre dans l’Arve. La victime aurait volé la somme de 400 euros à Karim B. Ce dernier avoue tout d’abord s’être bagarré avec Freddy, avant de lui asséner plusieurs coups de marteaux à la tête. Il se serait débarrassé du cadavre en le découpant à l’aide de son opinel. Il avoue également avoir demandé une rançon aux proches de Freddy pour leur faire croire à un enlèvement. Mais Karim B. reviendra rapidement sur ses aveux. Le procès se tient devient la Cour d’Assisses d’Annecy en Mars 2010. Karim B est condamné à 30 ans de réclusion criminelle. En octobre 2010, Karim B. est jugé en appel: même peine, 30 ans… Plusieurs énigmes demeurent malgré ces deux procès…