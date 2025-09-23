Documentaire

Le déluge est le mythe de l’origine le plus partagé dans l’histoire de l’humanité. Il fait date dans l’histoire des hommes et sépare les temps en deux. Les découvertes archéologiques, telles que celles de George Smith au XIXe siècle, ont révélé des récits plus anciens que la Bible. Petit exercice de mythologie comparée.

Comment se construit un « événement historique » ? Avec le concours d’historiens renommés, Patrick Boucheron met à nu les grands récits à travers quinze épisodes inédits de sa collection Quand l’histoire fait dates. Dans cet épisode : le déluge, IIIe millénaire avant notre ère ? Avec Hervé Reculeau.

Documentaire disponible jusqu’au 09/06/2026