Conférence

Les écrans ont envahi notre quotidien. Nous passons plus de 5 heures par jour en moyenne devant nos écrans en augmentation de plus de 50 % sur ces dix dernières années. Ce phénomène touche aussi les enfants et les adolescents qui sont exposés de plus en plus massivement et de plus en plus jeunes aux écrans.

Les effets de cette exposition intensive aux écrans sur des cerveaux en pleine croissance et particulièrement sensibles à l’environnement posent évidemment question et soulèvent des craintes plus ou moins fondées mais largement relayées dans les médias.

L’enjeu de cette conférence est de dresser un état des lieux le plus objectif possible, sur la base des données dont nous disposons aujourd’hui, des effets, positifs ou négatifs, de l’exposition aux écrans sur le développement cognitif, social et émotionnel et le cerveau de l’enfant mais aussi de l’adolescent.