Article 4 infos historiques sur la dentelle Depuis des siècles, la dentelle fascine par sa délicatesse et son raffinement. Vous l’avez peut-être admirée sur un vêtement...

Podcast La Russie et ses peuples, des origines à la révolution de 1917 « Tsar de toutes les Russies » est le titre que se donnent les souverains russes depuis Ivan le Terrible (XVIe siècle),...

Podcast Le Pacifique, l’histoire d’un monde convoité Exploré par les Européens au XVIe siècle, à l’heure des grandes expéditions maritimes et des découvertes ambitieuses, cet océan...

Podcast Le secret de Belle Greene Le secret de Belle Greene, c’est que bien qu’elle soit née de parents noirs, elle a passé toute sa...

Documentaire Le rôle-clé des femmes dans les révolutions Si l’histoire a souvent retenu les noms des hommes, chaque pays compte des femmes engagées, comme Petra Herrera qui...

Conférence À la découverte de Paris, de Lutèce à ville des lumières « Paris ne s’est pas fait en un jour ! » : cet adage nous rappelle la richesse du patrimoine de la...

Documentaire La construction du Louvre en 3D Depuis l’époque où il était une forteresse médiévale en bord de Seine, le Louvre a bien changé ! Observez...

Documentaire Trésors du Mexique (2/2) Depuis l’époque précolombienne jusqu’à la conquête espagnole en 1521, le Mexique a été le berceau de civilisations en avance...

Podcast Des monarques en exil Louis XVIII, Louis-Napoléon Bonaparte, Charles X, Louis XIX, Henri V… Une des particularités du XIXe siècle français est l’incroyable...

Conférence Napoléon sans Bonaparte, genèse d’une légende Le petit corse devenu empereur…Bien loin de la politique et des visées dynastiques, Napoléon, l’homme, est peu à peu...

Documentaire 1000 ans d’histoire russe : l’empire slave L’histoire de la Russie et de l’URSS est gravée dans l’or des innombrables palais et églises d’un territoire immense,...

Documentaire Liban : Un pays dans la tourmente Comment le Liban, la « Suisse de l’Orient », a-t-il sombré dans le chaos ? Commentée par ses acteurs et des...

Podcast La Russie et la guerre. D’Ivan le Terrible à la guerre froide L’histoire de la Russie est celle de nombreux peuples et d’une multiplicité de territoires. Sur quels espaces l’État russe...

Conférence Que faire de l’orientalisme à l’heure des études postcoloniales ? L’écho de l’ouvrage d’Edward Said, qui présentait en 1978 l’orientalisme comme un artifice permettant aux puissances occidentales de mieux...

Documentaire Tout en haut du donjon du château de Châteaubriant Nous sommes à mi-chemin entre Rennes et Nantes et nous vous proposons la découverte du château de Châteaubriant. Du...

Documentaire Albert Schweitzer : l’homme derrière le mythe Cette relecture postcoloniale du parcours du docteur Albert Schweitzer (1875-1965), l’un des pères fondateurs de la médecine humanitaire, théologien...

Documentaire C’est pas sorcier – L’écriture de A à Z Fred et Jamy remontent le temps et retracent l’histoire de l’écriture. Après nous avoir fait découvrir les écritures cunéiforme,...

Podcast Kim Kardashian, l’empire du scandale Longs cheveux noirs parfaitement lissés, bouche ultra glossée et regard charbonneux devenu marque déposée : Kim a su transformer...