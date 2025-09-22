À l’heure où le monde cherche des alternatives durables aux énergies fossiles, le retour du vent comme force motrice pour les navires apparaît à la fois comme un clin d’œil à l’histoire et une réponse innovante aux défis environnementaux actuels. Pendant des siècles, les voiliers ont sillonné les océans, reliant continents, cultures et économies. L’abandon progressif de la voile au profit des moteurs à vapeur puis à combustion a certes permis des gains de vitesse et de capacité, mais au prix d’un impact écologique massif. Aujourd’hui, le vent refait surface, non plus comme vestige d’un passé révolu, mais comme pionnier d’un futur plus vert.