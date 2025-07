Documentaire

Terres de feu et de brumes, les Canaries dévoilent leur beauté sauvage, entre traditions préservées et paysages volcaniques d’une puissance brute.

Loin des clichés de cartes postales, ce documentaire vous emmène au cœur d’un archipel forgé par les éléments. Des sables noirs de Lanzarote aux forêts préhistoriques de La Gomera, des falaises vertigineuses de La Palma aux plages infinies de Fuerteventura, chaque île dévoile une personnalité unique. Héritière de cultures métissées, imprégnée d’Afrique et d’Amérique, la terre canarienne est aussi celle des traditions vivaces : saut du berger, gofio ancestral, vignobles centenaires ou encore fêtes populaires.

À travers l’art, l’histoire et la nature, « Les Canaries, nées du feu et bercées par l’océan » nous offre une immersion poétique et authentique dans un monde insulaire fascinant.