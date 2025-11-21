Documentaire

Derrière les feux qui ravagent l’Amazonie se révèlent les rouages d’un système où intérêts politiques et économiques priment sur la protection de la forêt, avec des conséquences environnementales et humaines dévastatrices.

Chaque année, à la fin de la saison sèche, l’Amazonie brésilienne est en proie aux flammes. L’année 2024 s’est distinguée par un nombre record de départs de feu : plus de 140 000, du jamais-vu depuis vingt ans. Si la situation est aussi dramatique pour le poumon vert de la planète, c’est notamment parce qu’il est à la merci de manœuvres politiques et d’une course au profit. Les incendies criminels, la déforestation illégale et les crimes environnementaux organisés ont ainsi été tolérés pendant des décennies. Quant au commerce du soja, de l’or et de la viande bovine, il rapporte des milliards, y compris aux maires locaux, aux membres du Congrès et aux banques.

Cœur asséché

Le réalisateur allemand Albert Knechtel et le cameraman Sylvestre Campe se rendent dans les zones protégées de l’Amazonie autour de Porto Velho et du río Madeira, au cœur asséché de la forêt tropicale. Là, ils s’entretiennent avec des activistes autochtones qui luttent pour leurs droits, avec des scientifiques placés sous protection policière, ou encore avec Marina Silva, militante écologiste et ministre de l’Environnement et du Changement climatique depuis 2023. Leurs témoignages mettent en lumière une vaste fraude financière liée aux certificats d’émission de carbone (perpétrée avec la complicité de hauts fonctionnaires brésiliens), ainsi que la défaite du président Luiz Inácio Lula da Silva face au lobby agricole, sans oublier l’impact de la mise hors service des principaux satellites d’observation du réchauffement climatique par Donald Trump. Un documentaire édifiant, appel à la prise de conscience face à la mort imminente de l’une des dernières grandes forêts primaires du monde.

Documentaire d’Albert Knechtel (Allemagne, 2025, 52mn) disponible jusqu’au 08/02/2026