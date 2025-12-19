Documentaire

La fonte des icebergs s’accélère dangereusement. En Arctique, les signes d’alerte se multiplient. De l’eau d’iceberg dans vos bouteilles… C’est un business juteux qui s’est développé sur l’île de Terre- Neuve, à l’est du Canada. Des chasseurs d’icebergs partent à la conquête de ces grosses masses blanches, puis les transforment en eau « de luxe ». Si le phénomène de migration des icebergs n’est pas nouveau, leur présence en masse sur les côtes l’est. Ces anciens pêcheurs ont trouvé un nouvel essor économique grâce à eux : Ils se sont professionnalisés dans la collecte d’eau « 100% pure » des icebergs. Un business en or blanc pour ces hommes qui, il y a encore quelques années, peinaient à vivre de leur activité. Toutefois, derrière ce nouvel eldorado se cache une catastrophe climatique et écologique mondiale : l’accélération du réchauffement climatique. Si ce phénomène continue à cette allure, la fonte du Groenland seule pourrait exposer 100 millions de personnes dans le monde à des inondations annuelles d’ici à la fin du siècle, et 400 millions en raison de l’élévation globale des mers. En suivant ces chasseurs d’icebergs en Arctique, nous sommes projetés aux premières loges d’une catastrophe naturelle mondiale et nous découvrons également que le malheur des uns fait le beurre des autres. Découvrez toutes les étapes clés de cette chasse jusqu’à la revente et la transformation de cette eau.