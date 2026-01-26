Conférence

La biodiversité est un terme souvent utilisé mais peu compris dans toute sa complexité. Bruno David nous propose une réflexion profonde sur l’importance de la biodiversité et les menaces auxquelles elle fait face.

Cette conférence explique ce que recouvre ce terme et pourquoi il est crucial pour la santé de notre planète.

Sommes-nous à l’aube d’une sixième extinction ? Quels sont les leviers d’action pour inverser cette tendance ? Cette conférence propose des pistes pour adopter une nouvelle éthique planétaire et agir en faveur de la biodiversité.