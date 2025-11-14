C’est un des plus grands scandales d’État de la Vᵉ république. Alexandre Benalla, ancien proche collaborateur d’Emmanuel Macron, est au cœur d’un des plus grands scandales de la Vᵉ République. Jugé pour violences volontaires et usage frauduleux de passeports diplomatiques, il est tombé en disgrâce après la diffusion d’une vidéo le montrant frappant des manifestants le 1er mai 2018. Ce documentaire retrace sa chute vertigineuse et explore les multiples volets de l’affaire : soupçons de corruption, blanchiment d’argent et liens possibles avec le Kremlin.
À travers des témoignages exclusifs de ses anciens collègues et de son ami Vincent Crase, se dessine le portrait d’un homme ambitieux, manipulateur et prêt à tout pour gravir les sommets du pouvoir, jusqu’à s’y brûler les ailes.
Réalisateur : Mazuir Clara, Cohen Grégory, Barnier Grégory