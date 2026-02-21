Ressources Dans la même catégorie

Conférence Retraites : l’impossible réforme ? En France, en 1975, on comptait trois actifs pour un inactif de plus de 60 ans, aujourd’hui, on en...

Documentaire Président(s) dans l’objectif Ce qui reste d’un évènement ou d’un homme public se résume souvent à une photographie qui marque l’inconscient collectif....

Documentaire Un chasseur sachant chasser Le 2 décembre 2020, Morgan Keane, 25 ans, meurt sous la balle d’un chasseur qui l’aurait confondu avec un...

Documentaire Macron, Pécresse : coulisses d’une campagne J-43 avant le premier tour de l’élection présidentielle. Alors que la guerre en Ukraine bouleverse la campagne, deux sénateurs...

Documentaire Zelensky, l’année décisive ? Au travers des événements de l’année écoulée, portrait d’un président ukrainien plus que jamais sous pression, depuis la séance...

Podcast Sarah Knafo, la nouvelle garde de la droite radicale Longtemps cerveau de l’ombre derrière l’ascension d’Éric Zemmour, cette énarque de 32 ans s’est imposée comme l’architecte d’une droite...

Conférence La démocratie est-elle menacée ? À une époque où la protection des droits fondamentaux est régulièrement mise à l’épreuve, certaines démocraties reculent tandis que...

Documentaire « Moi, diplomate ! » Le monde de François Hollande Comment François Hollande, élu président de la République en 2012, qui n’a jamais été ministre auparavant, et donc peu...

Documentaire La conquête du Sénat Un Président du Sénat socialiste. Une première dans l’histoire de la 5ème République et un séisme politique. « La...

Documentaire Neutralité suisse : aux armes ! Canons ou munitions suisses, les demandes de réexportation de matériel de guerre vers l’Ukraine s’enchainent et mettent à mal...

Documentaire Les Balkany, pour le meilleur et pour le pire Alors qu’Isabelle et Patrick Balkany sont rejugés en appel pour blanchiment de fraude fiscale, retour sur la chute de...

Documentaire Marlène Schiappa, l’ambitieuse En mai 2017, sur la photo officielle du gouvernement, la jeune secrétaire d’Etat chargé de l’Egalité entre les femmes...

Documentaire Nicolas Sarkozy – Portrait d’un homme qui courait plus vite que son ombre Le psychanalyste Gérard Miller dresse un portrait freudien de l’ancien président de la République, candidat à la primaire à...

Documentaire Dans la géopolitique du climat Malgré les mobilisations citoyennes et les déclarations des gouvernants, la lutte contre le changement climatique avance à trop petits...

Documentaire Référendum, une arme à double tranchant ? Aucun n’a été organisé depuis 17 ans. Et pourtant, de nombreux candidats à la présidentielle de 2022 promettent d’y...

Documentaire La Russie et le « kompromat » : sexe, chantage et vidéo La Russie de Poutine remet au goût du jour une vieille technique du KGB, le « kompromat » ou « matériel compromettant »,...

Documentaire Royaume-Uni : mister brexit Nigel Farage, leader des très extrémistes souverainistes de l’UPIK, Europhobe déclaré et excentrique aux accents populistes, connu pour ses...