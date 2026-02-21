Alors que l’Ukraine entre dans sa 5e année de guerre, depuis l’invasion russe du 24 février 2022, les négociations de paix semblent dans l’impasse. La Russie occupe aujourd’hui 19,5 % du territoire ukrainien. Sur le terrain, la ligne de front évolue peu depuis 2 ans, et pourtant le Kremlin peut compter sur l’oreille attentive du président américain Donald Trump pour faire valoir ses revendications. L’Europe, elle, continue de soutenir l’Ukraine dans son effort de guerre, mais face au vide laissé par Washington, remplit-elle vraiment le rôle attendu d’elle ?
