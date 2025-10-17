Documentaire

Comment François Hollande, élu président de la République en 2012, qui n’a jamais été ministre auparavant, et donc peu expérimenté en relations internationales, a-t-il affronté les grandes questions de politique étrangère en devenant chef d’État ? À la tête d’un pays comme la France, membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU et puissance nucléaire, a-t-il été à la hauteur des enjeux de ce qu’on appelle la diplomatie présidentielle ? L’apprentissage se fera au pas de charge, initié par ses proches collaborateurs tels que Jacques Audibert, son sherpa, ou Laurent Stefanini, chef du protocole en général, compte tenu des crises majeures qui vont s’enchaîner durant son mandat.

Pour la première fois, un président de la République accepte de raconter les dessous des cartes, ses relations personnelles avec ses homologues : Barack Obama, Donald Trump, Vladimir Poutine, Angela Merkel ou encore Benjamin Netanyahou. Il confie ses doutes, ses difficultés en situation de tensions, les réflexions qui l’ont conduit à des décisions stratégiques pour l’avenir du pays, telles que la guerre au Mali, les frappes sur la Syrie, le bras de fer et les négociations avec Moscou après l’invasion de la Crimée et, bien-sûr, la grande mobilisation internationale au lendemain des attentats de janvier 2015.

Ce film est une plongée dans les coulisses des événements internationaux du quinquennat 2012- 2017 qui, pour beaucoup, sont à l’origine des crises qui secouent le monde aujourd’hui. Riche d’archives et de témoignages des hommes et femmes de l’ombre de l’Élysée, il montre ce qu’est réellement le métier de président de la République, celui de diplomate de haut vol.