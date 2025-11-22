Ressources Dans la même catégorie

Documentaire 2000 migrants par jour – Bienvenue à Lesbos Direction Lesbos, un paradis touristique en mer Egée qui s’est transformé en quelques mois en immense camp de réfugiés....

Documentaire Ils cherchent de l’or pour survivre En Mongolie, la chasse aux trésors est ouverte !

Documentaire Australie : les dégâts écologiques causés par les incendies ! En Australie, c’est avec l’accalmie que l’on mesure l’ampleur des dégâts. Les incendies ont tout balayé sur leur passage....

Documentaire No Go Zone – La vie à Tchernobyl Hugo Van Hoffel nous emmène à Tchernobyl à 110kms de Kiev, la capitale ukrainienne, dans ce qui ressemble, il...

Documentaire Mongolie, les nomades du Lac Gelé Chaque printemps, dans la région du lac HOVSGOL situé au nord de la Mongolie, MINJBAYAR et sa famille, les...

Documentaire Vito et les naufragés de Lampedusa Chaque année, les rescapés de la tragédie qui avait bouleversé l’Europe en 2013 se retrouvent à Lampedusa. Près de...

Documentaire Les grands projets québécois – Les mines du Québec Près de 90 % du sous-sol québécois est constitué de roches précambriennes du Bouclier canadien (au nord du fleuve...

Documentaire Dubaï, au royaume du pognon Au lendemain de la crise immobilière à Dubaï…

Documentaire Enfance en esclavage, Joseph libre ou asservi ? Il y a 9 ans le sort du petit Joseph, enfant esclave en Afrique, avait ému les téléspectateurs de...

Documentaire Erythrée, la face cachée de l’Ethiopie En conflit depuis vingt ans contre les Ethiopiens, les Erythréens ont dû organiser leur propre réseau d’aide humanitaire. MSF...

Documentaire Les pêcheurs français face au Brexit C’est un coup de tonnerre qui a secoué les pêcheurs de la région de Cherbourg. Suite au Brexit et...

Documentaire Japon, la voie du thé Au printemps, le Japon vit au rythme du «first flush», la première cueillette du noble sencha, un thé vert...

Documentaire Femmes en prison: circulez il n’y a plus de place! En Suisse, les femmes qui représentent une infime partie de la population carcérale sont les victimes de la surpopulation...

Documentaire Les Boni de Guyane Ce sont des descendants d’esclaves qui ont su préserver au cœur de la forêt amazonienne des coutumes africaines. Originaire...

Documentaire Japon, mémoires d’un empire secret – La voie du Samourai Au début du XVIe siècle, le Japon est une société de guerriers, régie par les samouraïs et leurs chefs...

Documentaire Pakistan : sans nom, sans droits, l’enfer des enfants abandonnés Au Pakistan, notamment à Karachi la plus grande ville du pays, des milliers d’enfants disparaissent ou sont abandonnés chaque...

Documentaire Une vie de cochon Les éleveurs de porcs allemands sont sommés de rendre des comptes sur le bien-être animal. Les boxes métalliques exigus dans...