Quillagua se trouve dans le désert d’Atacama.
Direction Lesbos, un paradis touristique en mer Egée qui s’est transformé en quelques mois en immense camp de réfugiés....
Quand les enfants russes passent leurs vacances en camp militaire
Ils sont décidément très débrouillards, ces Cubains.
En Mongolie, la chasse aux trésors est ouverte !
En Australie, c’est avec l’accalmie que l’on mesure l’ampleur des dégâts. Les incendies ont tout balayé sur leur passage....
Hugo Van Hoffel nous emmène à Tchernobyl à 110kms de Kiev, la capitale ukrainienne, dans ce qui ressemble, il...
Chaque printemps, dans la région du lac HOVSGOL situé au nord de la Mongolie, MINJBAYAR et sa famille, les...
Chaque année, les rescapés de la tragédie qui avait bouleversé l’Europe en 2013 se retrouvent à Lampedusa. Près de...
Près de 90 % du sous-sol québécois est constitué de roches précambriennes du Bouclier canadien (au nord du fleuve...
Au lendemain de la crise immobilière à Dubaï…
Il y a 9 ans le sort du petit Joseph, enfant esclave en Afrique, avait ému les téléspectateurs de...
En conflit depuis vingt ans contre les Ethiopiens, les Erythréens ont dû organiser leur propre réseau d’aide humanitaire. MSF...
C’est un coup de tonnerre qui a secoué les pêcheurs de la région de Cherbourg. Suite au Brexit et...
Au printemps, le Japon vit au rythme du «first flush», la première cueillette du noble sencha, un thé vert...
En Suisse, les femmes qui représentent une infime partie de la population carcérale sont les victimes de la surpopulation...
Ce sont des descendants d’esclaves qui ont su préserver au cœur de la forêt amazonienne des coutumes africaines. Originaire...
Au début du XVIe siècle, le Japon est une société de guerriers, régie par les samouraïs et leurs chefs...
Au Pakistan, notamment à Karachi la plus grande ville du pays, des milliers d’enfants disparaissent ou sont abandonnés chaque...
Les éleveurs de porcs allemands sont sommés de rendre des comptes sur le bien-être animal. Les boxes métalliques exigus dans...
À Djeddah, deuxième ville du pays par sa population, la jeune danseuse Joumana rêve de pouvoir se produire un...
