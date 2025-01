Documentaire

Ce documentaire est adapté du best-seller mondial « Life after life » (La vie après la vie) du Dr. Raymond A. Moody, traduit en 26 langues, vendu à 10 millions d’exemplaires dans plus de 30 pays. Le docteur me regardait et disait — « c’est fini, elle est morte »… « j’ai vu une lumière venant des ténèbres… et je me suis senti m’élever »… Ce film n’est pas une fiction, toutes les expériences décrites sont strictement authentiques et rapportées par ceux-là même qui les ont vécues. Tous, de confession, de milieu, d’expérience, d’âges différents ont un vécu similaire de ce « voyage » où la peur laisse la place à la sérénité. Avec Raymond A. Moody. Docteur en psychiatrie, diplômé de l’Université de Virgine, professeur de philosophie à l’Université de d’East Carolina, auteur du livre « la vie après la vie ». Une réponse à nos interrogations sur la mort.