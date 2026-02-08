Il a voulu révolutionner le marché du soin dentaire en France en cassant les prix. Aujourd’hui Pascal Steichen est en passe de tout perdre, son réseau de centres dentaires low-cost est fermé, en faillite et près de 400 de ces anciens patients envisagent de porter plainte. Certains d’entre eux, aujourd’hui édentés, vivent un cauchemar.