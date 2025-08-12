Documentaire

Bien loin du valet guindé des albums Tintin, Nestor le gardien du château de Moulinsart, le majordome du XXIᵉ siècle, ressemble à un assistant personnel doté d’un solide carnet d’adresses. Depuis les années 2000, le métier de majordome fait fureur dans les pays émergents.

Avoir un ”butler” (majordome en anglais), devient la marque ultime du luxe et du raffinement. Des écoles fleurissent un peu partout en Europe pour former les majordomes de ces nouvelles fortunes, mais aussi des hôtels de luxe.

Réalisateur : EMILIE REFAIT