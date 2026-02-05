Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Comment trouver un job d’été ? Trouver un job pour l’été, c’est le moment de se décider. C’est dans le tourisme qu’il reste le plus...

Conférence Qu’est-ce qu’on fait après l’ISA ? Agriculture, agroalimentaire, environnement, paysage, finance & marketing, de nombreuses possibilités de projets professionnels s’offrent aux étudiants de l’ISA Lille.

Documentaire Convoi exceptionnel : des manœuvres hors normes ! Johann doit transporter une machine de 50 tonnes sur 250 km jusqu’au sommet d’une carrière. Mais entre orage, ponts...

Documentaire La plume vous donne des ailes Les plumes sont devenues une tendance de mode populaire, passant des cabarets parisiens aux accessoires de tous les jours....

Documentaire Travailler « au black » en France Le travail au noir en France est un grave problème, coûtant plus de 50 milliards d’euros à l’État. Nos...

Documentaire Business : un stage de formation pour devenir des cadres idéaux Trois jours pour apprendre à convaincre, se vendre, se dépasser. Dans une société où la réussite professionnelle passe souvent...

Documentaire Profession chasseur de dons Du matin au soir ils sont dans tous les endroits les plus passants de Paris, vous les avez sûrement...

Documentaire Les ambulanciers, nos anges gardiens On les croise chaque jour sur les routes et pourtant, on ne les connaît pas. Même leurs partenaires de...

Article Bachelor QSSE : quels débouchés ? Le Bachelor QSSE (Qualité, Sécurité, Santé, Environnement) est une formation professionnalisante qui prépare les étudiants à intégrer rapidement le...

Documentaire Police, pompiers, urgences – Les héros de la ville Ils veillent 24h/24h sur notre sécurité, notre santé et même celle de ceux qui nous sont chers.

Documentaire Stars de la télé, que sont-elles devenues ? Que sont devenus les vainqueurs des télé crochets après leur passage à la télévision ? Un documentaire de Lionel...

Documentaire Paysans et fier de l’être : les nouvelles terres, nouveaux défis En pleine crise de l’agriculture, nous sommes allés à la rencontre de ces hommes et de ces femmes qui...

Documentaire Pompiers de Lyon : sauver des vies à tout prix Nous avons suivi le quotidien de deux casernes de pompiers dans l’agglomération lyonnaise, entre accidents, urgences vitales et risques...

Documentaire Sous le maquillage Emmanuel Descombes s’attache à suivre le quotidien de trois élèves esthéticiennes en formation dans des écoles du sud de...

Documentaire Stages Commando : comment repousser ses limites A Collioure, au CNEC (Centre National d’Entrainement Commando), les militaires du 1ᵉʳ régiment d’infanterie de marine suivent un stage...

Article Make up artist : tout savoir sur la formation L’univers de la beauté et du maquillage professionnel est un secteur en constante évolution, où la créativité et la...

Documentaire Les Augustes Une étape de travail avec Franck Dinet. Une exploration de soi. Une invitation à la jubilation. Une proposition inscrite...

Article Comprendre la méthode agile : de quoi s’agit-il ? La méthode agile est devenue un terme incontournable dans le monde du développement de logiciels et, plus largement, dans...