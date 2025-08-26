Dans un contexte où la relation client devient un levier de différenciation majeur, les entreprises ne peuvent plus se contenter des canaux traditionnels comme le téléphone ou l’email. Aujourd’hui, la multiplication des points de contact et l’évolution des usages numériques imposent de repenser entièrement l’expérience du service client. L’enjeu est double : améliorer l’engagement des clients en leur offrant des interactions fluides, rapides et personnalisées, tout en renforçant l’implication des collaborateurs grâce à des outils modernes et collaboratifs.