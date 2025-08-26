Ressources Dans la même catégorie

Conférence Quels métiers pour quels défis ? L’industrie du futur implique des mutations technologiques et numériques d’importance. Les nouveaux modes de production vont sensiblement modifier l’organisation...

Article Quels sont les métiers du futur les plus recherchés ? Le monde du travail est en pleine mutation, porté par des avancées technologiques rapides, des changements environnementaux majeurs et...

Article Qu’est-ce qu’un Channel Manager et pourquoi il devient incontournable pour les hôteliers La gestion hôtelière a profondément évolué ces dernières années. Entre la montée en puissance des plateformes de réservation en ligne, l’explosion...

Podcast Qu’est-ce qu’une OPA ? C’est un acronyme qui revient régulièrement dans l’actualité, il bien connu du monde de la finance et des fans...

Documentaire Elle rêvait d’être bergère et garde 700 moutons sur un alpage A 23 ans, Marjolaine Pasquier réalise enfin son rêve d’enfance : être bergère et garder des moutons. « J’ai pourtant...

Article Comment négocier une augmentation de salaire efficacement Dans le monde professionnel, il existe un moment clé auquel beaucoup de salariés pensent mais que peu osent réellement...

Article Comment publier une annonce légale sans erreurs ? Publier une annonce légale, c’est un peu comme naviguer dans un labyrinthe administratif : un faux pas, et vous risquez...

Documentaire Le spectacle caché du cirque Arlette Gruss Dans un cirque, il n’y a pas de repos pour les guerriers

Documentaire La réalité des naissances – Au coeur de la maternité Le quotidien de Caroline, Nicolas, Tiphaine et Leenaert, membres du personnel d’un service de néonatalogie qui accueille les cas...

Podcast Gardiennes de musée Annick, Pascale, Mounia, Laurence sont agentes d’accueil et de surveillance au LAAC (Lieu d’art et action contemporaine) de Dunkerque....

Documentaire Le peloton de gendarmerie de haute montagne de Chamonix Suivez l’engagement sans faille des hommes du très prestigieux PGHM, le peloton de gendarmerie de haute montagne de Chamonix,...

Conférence Rapport des jeunes au travail : la conférence qui décoiffe « Engager, motiver et fidéliser les jeunes ? c’est possible ! même si on ne s’appelle pas Google ou Apple… »...

Documentaire Les premières femmes chez les Pompiers de Paris Au centre d’instruction, de Villeneuve-Saint-Georges, huit jeunes femmes âgées de 19 à 23 ans, sont les premières à tenter...

Documentaire HEC, admis sans les codes Enfants de poissonnier, de facteur ou de circassien, Isabelle, Tom et Victor viennent d’être admis à la prestigieuse école...

Article Pourquoi devenir ingénieur ? Devenir ingénieur représente bien plus qu’un simple choix de carrière : c’est une vocation qui ouvre les portes d’un univers...

Documentaire La marche du silence ou l’émotion sereine d’un accompagnateur en montagne Cyrille Cantin a fait le choix de devenir accompagnateur en montagne, un métier qui lui permet d’entrer en relation...

Documentaire Collectrice de mémoire : elle écrit votre biographie Aujourd’hui, tout le monde veut garder une trace des grandes étapes de sa vie. Naissance, premières années, événements marquants,...

Documentaire Gendarmerie d’élite : recrutement sans pitié Nicolas se rend au centre d’entrainement du PI2G pour recruter de nouveaux profils.