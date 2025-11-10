80 % des français rêvent de tout quitter pour changer de vie. L’idée qu’une autre vie est possible s’est immiscée dans toutes les strates de la société. Pendant un an, nous avons suivi trois d’entre eux qui ont décidé de construire enfin une existence en fonction d’une nécessité urgente : la concrétisation d’un rêve envers et contre tout. Séverine est avocate, Agnès coiffeuse, Pierre-Franck étudiant surdiplômé. Tous, à un moment de leur existence ont décidé de faire le grand saut dans l’inconnu pour changer d’existence. Bien décidés à vivre de leurs passions, ils ont totalement bouleversé leur vie, changé de repères, d’environnements, de pays parfois, obligé leurs proches à suivre le mouvement.
Un reportage réalisé par Myriam Kebani.