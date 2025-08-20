Conférence

Et si les San-Ti (Trisolariens) étaient déjà en route ? Plongez dans le vertige scientifique du Problème à trois corps, ce casse-tête qui fascine les scientifiques… et inspire des récits de science-fiction.

L’univers de la trilogie « Le Problème à trois corps » de Liu Cixin a captivé des millions de lecteurs à travers le monde, et son adaptation sur Netflix passionne désormais un public encore plus large. Au cœur de cette œuvre fascinante, un défi scientifique réel : le problème à trois corps en mécanique céleste. Ce phénomène qui défie les physiciens depuis Newton, engendre des conséquences vertigineuses dans l’univers de Liu Cixin.