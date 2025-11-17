Au cœur de la forêt amazonienne, l’archéologue français Thierry Jamin se lance dans une expédition risquée : retrouver une...
De la fin du Moyen Âge aux Temps modernes, la cavalerie n’a cessé de se transformer : arme prestigieuse,...
Le terme « viking » est couramment utilisé pour désigner les peuples scandinaves, mais derrière cette appellation se cachent surtout des...
Entre le XVe et le XVIIe siècle, la répression de la sorcellerie dans le Pays de Vaud a été...
Les foires du Moyen Âge occupent une place centrale dans l’histoire économique et culturelle de l’Europe médiévale. Elles ne...
Dans le cadre du cycle thématique consacré au Mexique organisé dans les Médiathèques de Créteil, Éric Taladoire nous parle...
Le Taj Mahal est un joyau architectural ! Ce mausolée funéraire est surnommé « le monument de l’amour » parce qu’il...
Pendant plus de sept siècles, un roman sommeillait dans les archives : celui d’un chevalier du nom de Ségurant...
Pourquoi la cité de Naachtun a-t-elle survécu 200 ans après l’effondrement de la civilisation maya ? Mêlant travail de...
Lorsque Christophe Colomb a entrepris ses voyages maritimes au tournant du XVe siècle, il ne se contentait pas de...
Onze églises taillées dans la roche, des siècles d’histoire et des mystères qui restent entiers. Un ambitieux programme de...
Alors que la maison familiale romaine est centrée sur le couple conjugal, chez les Francs, à partir du Ve...
Enfouie pendant six siècles, la cité impériale de Fengyang, qui servit de modèle à celle de Pékin, resurgit de...
Les Mongols ont équipé leur cavalerie d’étriers pour stabiliser le cavalier et lui permettre de maîtriser efficacement sa monture....
Les Aztèques, ou Mexicas (du nom de leur capitale, Mexico-Tenochtitlan), étaient un peuple amérindien du groupe nahua, c’est-à-dire de...
Vers 1070 ap. JC, cinq navires ont été délibérément échoués afin de bloquer la voie de navigation et de...
Nostradamus est connu pour quelques-unes de ses prophéties les plus controversées, de la mort du Roi Henri II de...
À la fin du XIVe siècle, les habitantes de Palencia, cœur de la Castille médiévale, vivent entre elles. Leurs...
Documentaire sur les civilisations Moche et Chimu qui régnèrent sur la côte nord du Pérou de 100 à 1470...
Le Moyen Âge, période fascinante s’étendant du Ve au XVe siècle, a été marqué par des événements qui ont...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site