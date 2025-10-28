Avec les plus longs crochets du monde (5 cm), ce serpent est le plus grand et le plus lourd...
Le cachalot, bien plus performant qu’un sous-marin de l’armée
En Israël, de nombreux requins requiem de sable ont été repérés à proximité d’une centrale électrique. Pourquoi plusieurs dizaines...
Depuis le ciel, ce pilote repère des milliers de requins bordés non loin d’une plage bondée. Il cherche à...
Après avoir identifié le requin qui a mordu Kate, les spécialistes essayent de comprendre pourquoi ce requin, généralement doux...
Si les léopards règnent sur les collines de granit, leurs petits sont très vulnérables. La première semaine, ils sont...
La mère léopard est prête à tout pour défendre ses petits. L’intrus se retrouve face à une redoutable opposante.
Suivez le travail de Steve Goodman, aventurier du monde animal, à la rencontre de la faune indigène de Madagascar....
Au parc national de Prince Albert, en Saskatchewan, Daniel Fortin étudie un animal emblématique des prairies canadiennes : le...
Lorsqu’on est rapace, faucon crécerelle ou buses par exemple, tenir sa place de prédateur dans la nature nécessite l’utilisation...
L’étude du comportement animal laisse très peu de place aux explications d’ordre émotionnelles. On présente plutôt les sentiments chez...
\r\nPlusieurs espèces animales sont dotées d’aptitudes extraordinaires qui leur permettent de prospérer. Cette série analyse en détail les clés...
A 1h30 de Melbourne, la réserve de Phillip Island est entourée par l’azur de l’océan. La partie sud de...
Coups de projecteur sur plusieurs espèces animales méconnues. Loin des regards, le chacal doré conquiert peu à peu de...
\r\n\r\nDans le parc Humboldt, l’une des quatre-vingts réserves naturelles de Cuba, on peut observer de nombreuses espèces endémiques, dont...
Quel pouvoir peut exercer une minuscule bestiole de deux millimètres ? De toutes petites fourmis originaires d’Argentine ont commencé...
Ce primate frugivore et insectivore fait les frais de ses mœurs nocturnes et de son faciès de monstre.
Au sud du continent européen, dans la partie occidentale de la méditerranée, un ensemble d’îles apparaît au large de...
\r\n\r\nLe film Océans vous avait fasciné ? Vous pensiez ne jamais revoir les fonds marins de cette manière ?...
Mossel Bay est l’un des endroits privilégiés des grands requins blancs de la région, connus pour leurs spectaculaires attaques...
