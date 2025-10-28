Ressources Dans la même catégorie

Documentaire La vipère du Gabon de l’Ouest, silencieuse, solitaire et redoutable Avec les plus longs crochets du monde (5 cm), ce serpent est le plus grand et le plus lourd...

Documentaire Pourquoi les requins requiem de sable sont-ils attirés par cette centrale électrique ? En Israël, de nombreux requins requiem de sable ont été repérés à proximité d’une centrale électrique. Pourquoi plusieurs dizaines...

Documentaire À Miami, les baigneurs côtoient des milliers de requins sans le savoir Depuis le ciel, ce pilote repère des milliers de requins bordés non loin d’une plage bondée. Il cherche à...

Documentaire Attaque inhabituelle d’un requin nourrice atlantique Après avoir identifié le requin qui a mordu Kate, les spécialistes essayent de comprendre pourquoi ce requin, généralement doux...

Documentaire Les petits léopards naissent aveugles et leur mère doit les déplacer tous les deux jours Si les léopards règnent sur les collines de granit, leurs petits sont très vulnérables. La première semaine, ils sont...

Documentaire Ce jeune léopard tente de tuer les petits de son rival La mère léopard est prête à tout pour défendre ses petits. L’intrus se retrouve face à une redoutable opposante.

Documentaire À la découverte de la biodiversité de Madagascar Suivez le travail de Steve Goodman, aventurier du monde animal, à la rencontre de la faune indigène de Madagascar....

Documentaire Réintroduire le bison dans les plaines qui lui appartiennent Au parc national de Prince Albert, en Saskatchewan, Daniel Fortin étudie un animal emblématique des prairies canadiennes : le...

Documentaire Buse et faucon crécerelle Lorsqu’on est rapace, faucon crécerelle ou buses par exemple, tenir sa place de prédateur dans la nature nécessite l’utilisation...

Documentaire Les émotions animales L’étude du comportement animal laisse très peu de place aux explications d’ordre émotionnelles. On présente plutôt les sentiments chez...

Documentaire Les superpouvoirs des animaux – Les serpents \r

Plusieurs espèces animales sont dotées d’aptitudes extraordinaires qui leur permettent de prospérer. Cette série analyse en détail les clés...

Documentaire Un refuge pour les petits manchots bleus A 1h30 de Melbourne, la réserve de Phillip Island est entourée par l’azur de l’océan. La partie sud de...

Documentaire Le chacal doré | Les animaux sauvages d’Europe Coups de projecteur sur plusieurs espèces animales méconnues. Loin des regards, le chacal doré conquiert peu à peu de...

Documentaire Cuba le parc national Humboldt – Au pays des colibris \r

\r

Dans le parc Humboldt, l’une des quatre-vingts réserves naturelles de Cuba, on peut observer de nombreuses espèces endémiques, dont...

Documentaire La guerre des fourmis Quel pouvoir peut exercer une minuscule bestiole de deux millimètres ? De toutes petites fourmis originaires d’Argentine ont commencé...

Documentaire L’aye-aye, un cousin du lémur qui alimente mythes et légendes Ce primate frugivore et insectivore fait les frais de ses mœurs nocturnes et de son faciès de monstre.

Documentaire Minorque, les cavaliers de la Saint-Jean Au sud du continent européen, dans la partie occidentale de la méditerranée, un ensemble d’îles apparaît au large de...

Documentaire Le peuple des océans – Le peuple du bleu \r

\r

Le film Océans vous avait fasciné ? Vous pensiez ne jamais revoir les fonds marins de cette manière ?...