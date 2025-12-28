La vie démarre fort pour ces canetons !
La vie démarre fort pour ces canetons !
Il ne faut pas sous-estimer les fourmis de feu et leurs douloureuses piqûres, surtout quand on met les mains...
Parfois, sous l’eau, il se passe des trucs étranges.
Le monde sous-marin recèle des trésors qui dépassent souvent notre imagination la plus fertile. Parmi ces merveilles, le corail...
Dans la mythologie scandinave, le Kraken était un monstre marin terrible capable d’engloutir des navires entiers. C’est seulement au...
La vie des animaux dans les fermes d’autrefois. Documentaire idéal pour faire découvrir aux enfants les animaux des fermes...
Des centaines de millions de papillons s’agglutinent sur les arbres d’une forêt mexicaine…
Pour aller à la rencontre des géants des mers, les cétacés, nous allons suivre François Sarano, océanographe et ancien...
Le bousier est un insecte coléoptère coprophage.
Le temps des examens de santé, ce chimpanzé est tenu à l’écart du reste du groupe. S’il n’a aucune...
Le mégalion, ancêtre géant du lion, se mesure à l’ours à tête courte, un monstre de plus de 3...
Ne vous fiez pas à leur taille! Nous avons une fascination morbide pour les grands prédateurs, mais qu’en est-il...
L’animalerie, plus qu’une simple boutique, est un univers riche où passion, responsabilité et découverte se rencontrent à chaque coin....
Le léopard chasse surtout à la tombée de la nuit, sauf quand une occasion en or se présente. Ce...
\r\n\r\nLa jungle est pleine de dangers mortels pour la faune qui l’habite, comme les grenouilles arboricoles, aux couleurs éclatantes,...
Au Maroc, les forêts de cèdres de l’Atlas sont le théâtre d’une lutte impitoyable pour le pouvoir. Suite au...
Shaabani Ali Hassan travaille comme guide dans la réserve de Jozani, à Zanzibar. Chaque jour, il accompagne les visiteurs...
Les insectes sociaux, comme les abeilles, les fourmis ou les termites ont toujours fasciné les hommes par la perfection...
Au cœur de l’Afrique, une lutte acharnée se déroule pour protéger l’une des espèces les plus emblématiques du monde...
Au nord du Tchad, en plein coeur du Sahara, il existe un massif montagneux oublié qui abrite, au sein...
Assister à la naissance d’un agneau est un moment à la fois émouvant et fascinant, où la nature révèle...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site