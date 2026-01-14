Avec Gravity et Interstellar, l’exploration spatiale est revenue en force sur nos écrans ! Ces fictions jouent avec la...
La première révolution quantique est basée sur le concept de dualité onde-particule, découvert par Albert Einstein et Louis de...
Les effets dévastateurs des armes atomiques sont visibles à court terme, mais aussi sur les générations à venir.
Du bouillonnement de particules élémentaires naquit le noyau d’un atome d’hélium : c’était la première formation d’une étoile.
Si quelque chose qui semble aussi fiable que la vue peut être trompeur et ne repose que sur des...
De l’énergie bleue, issue du mélange entre eau douce et eau de mer, à l’hydrogène orange, comme technique sobre...
Cette conférence est issue d’un workshop dans le cadre du DSAA Design d’Illustration Scientifique de l’Ecole Estienne en collaboration...
Lors de cette conférence, Gérard Mourou présenta de manière accessible sa découverte des impulsions laser ultra-intenses générées par impulsions...
Les merveilles célestes, dont les arcs-en-ciel sont un exemple éminent, figurent parmi les phénomènes naturels les plus fascinants qui...
La seconde est une unité de mesure du temps qui est couramment utilisée dans le système international d’unités (SI)....
Le rhodium est un élément chimique (symbole Rh, numéro atomique 45) qui fait partie de la famille des métaux...
La théorie atomique (l’idée que le monde est composé d’atomes) est née de la curiosité de nombreux scientifiques dont...
Retour sur la vie scientifique et affective de Pierre Curie, qui s’articule autour de l’année 1894 où il rencontre...
Comment détecter les neutrinos, ces particules si furtives que des milliards d’entre elles traversent notre corps chaque seconde sans...
Même si le temps n’existe pas au niveau fondamental, il peut apparaître à des niveaux supérieurs, de la même...
Les immeubles, les transports, les communications sont quelques-uns des fruits de la maîtrise de la matière. Partant du postulat...
La cristallographie est une discipline de la science qui se consacre à l’étude des cristaux et de leur structure....
Le père de Niels Bohr est un professeur de physiologie passionné par la physique. Il initie très tôt son...
Les instruments de l’orchestre : à chacun son timbre, une seule physique ! Que peut-il y avoir de commun...
Bernard Boullis, directeur des programmes du cycle du combustible à la Direction de l’énergie nucléaire du CEA, vous propose...
