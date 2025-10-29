La navette spatiale américaine devait permettre de multiplier les lancements en orbite terrestre basse et de réduire leur coût. Mais cette promesse de transport spatial facile et bon marché a eu des retombées inattendues… Pendant les années 1960, alors que la NASA aspire à atteindre la Lune, une étude de faisabilité est réalisée pour un projet d’avion-fusée récupérable.