Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Le début de la fin | Trajectory : Histoire de la conquête spatiale Le premier alunissage, avant tout symbolique, est terminé. Et alors même que la NASA se prépare à effectuer des...

Podcast Epcot, la ville rêvée de Disney Saviez-vous que Walt Disney ne s’est pas limité aux films d’animation et aux parcs d’attractions, mais s’est aussi improvisé...

Documentaire L’alternance et les années Mitterrand Le 10 mai 1981, François Mitterrand est élu président de la république française. C’est alors une période de 26...

Documentaire Objectif Lune | Trajectory : Histoire de la conquête spatiale Alors que le programme Apollo s’apprête à se poser sur la Lune, certains envisagent cet exploit comme l’apogée de...

Documentaire L’évolution de la navette spatiale | Trajectory : Histoire de la conquête spatiale Au début des années 90, la Navette Spatiale a fait évoluer la nature des missions vers l’orbite basse terrestre....

Documentaire Le mystère Renault sous l’occupation Pendant la Seconde Guerre mondiale, dans la France occupée, la collaboration économique avec les nazis tourne à plein régime....

Documentaire La naissance de l’État d’Israël L’Etat israélien existe depuis plus de 70 ans. Le 14 mai 1948, David Ben Gourion proclame la naissance du...

Documentaire La bataille de Berlin Découvrez les dernières heures du 3e Reich. Jusqu’au bout, Hitler s’est cru capable de repousser les armées russes. La bataille...

Documentaire Champs de bataille : tempête sur les Alpes Ce documentaire n’est malheureusement plus disponible… Le 10 juin 1940, désireux de tirer parti de l’offensive allemande sur le...

Documentaire Chroniques du siège de Léningrad L’enfer enduré par les habitants de Leningrad pendant les 872 jours du siège est resté gravé dans leur mémoire....

Documentaire Si loin, si proche – Guyane – 1940-1944 La signature de l’armistice en juin 1940 sema la plus grande confusion au sein de la population guyanaise. La...

Documentaire Guerre d’Algérie, le village où tout a commencé Le 1er novembre 1954, près de Ghassira, un petit village perdu dans les Aurès, un couple d’instituteurs français et...

Documentaire L’université de Strasbourg sous le 3e Reich Créée par les nationaux-socialistes en 1941, très importante dans la mise en oeuvre du projet d’Adolf Hitler, l’université du...

Podcast Ernst Hanfstaengl, pianiste et confident de Hitler Franck Ferrand et ses invités retracent l’histoire d’Ernst Hanfstaengl, dit « Putzi », pianiste et confident d’Adolf Hitler…

Documentaire Vatoutine vs von Manstein, la bataille de Koursk Après les cuisantes défaites allemandes de Moscou et de Stalingrad en 1941 et 1942, Hitler décide de lancer une...