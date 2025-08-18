La forêt est un monde fascinant et est dotée d’un écosystème extraordinaire. Mais c’est aussi un espace qui subit de multiples pressions ; demande sociale, exploitation du bois, chasse, préservation de certaines espèces, lutte contre les risques naturels et désormais changement climatique. Ainsi beaucoup d’idées circulent à son sujet, sur la façon de la gérer, sur la nécessité de la préserver, sur le besoin de l’adapter ou de toujours replanter. Entre mythe et réalité, venez faire la part des choses et comprendre ce qu’il en est vraiment de ce monde passionnant que nous parcourons tous, pour nous rendre sur les pentes des sommets ou plus bas en plaine pour y voir un peu plus clair sur l’un des derniers milieux naturels accessibles à tous.