Frédéric Pautz, Directeur des Jardins botaniques du Grand Nancy et de l’Université de Lorraine, retrace l’évolution et l’adaptation des...
Célébrée comme « la reine des fleurs et la fleur des reines », la rose est l’une des matières...
À certains endroits, il n’y aurait pas eu une goutte de pluie depuis 500 ans. Situé en Amérique du...
Les fleurs, bien plus que de simples ornements colorés dans nos jardins, cachent des stratégies étonnantes et des capacités...
En Guyane, le village de Kaw vit au cœur d’un environnement unique, riche en faune et en flore mais...
Le récif corallien est un écosystème particulièrement menacé. 14% des coraux ont disparu dans le monde entre 2009 et...
Vents violents, orages, vagues de chaleur, inondations… Comment prédire avec précision les épisodes météorologiques intenses ? Dans ce reportage...
Ni animal, ni végétal, ni champignon, le blob est une cellule géante. Dépourvu de cerveau, il peut se déplacer...
Il est courant de surnommer la Terre « planète bleue » en raison de l’apparence colorée que lui confèrent...
Plus grand lac d’Europe centrale et fierté de la Hongrie, le Balaton devient chaque été un paradis entouré de...
Quatre saisons en permaculture. Dans cet épisode, un jardin révèle ses secrets au fil d’une journée d’automne. En octobre, alors...
À première vue, la nature peut paraître sauvage, spontanée, approximative.. Pourtant, pour la faune comme pour la flore, tout...
L’éponge que vous utilisez pour nettoyer votre table, faire la vaisselle ou même pour votre hygiène personnelle, est-elle identique...
La neige est d’abord une forme de précipitations atmosphériques constituée de particules de glace ramifiées contenant de l’air qui...
Là où l’eau et la terre s’affrontent, le lac Malawi abrite des espèces marines primitives dans ses eaux douces....
Le Sud de l’Andalousie renferme le désert de Tabernas, l’un des seuls existant en Europe ; dans cette enclave...
Elle est considérée comme le dernier fleuve sauvage d’Europe. L’histoire commence en Ardèche, au pied du Mont Gerbier de...
Les forêts du Sri Lanka, exposées à deux moussons par an, abritent des espèces végétales et animales uniques :...
La tribu des Merriens : au Mexique, Richard Sowa a créé de toutes pièces l’île artificielle sur laquelle il...
Devenu une étendue stagnante désertée par la faune et la flore, le Markermeer, aux Pays-Bas, l’un des plus grands...
