Héloïse Vanderpert et Alicia Duprat ont pour mission de surveiller l’écosystème du col Bayard.
A 1600 m d’altitude, la Provence rencontre les Alpes. Et c’est ce qui a donné naissance à un biotope d’exception à la biodiversité est extrêmement riche !
Si l’on vous présente une photo d’une ville française sous un splendide ciel bleu, la seule manière de discerner...
La neige en haute montagne est un phénomène naturel aussi spectaculaire que complexe, qui façonne profondément les paysages et...
Dans un monde où la rapidité et l’efficacité dominent les rapports entre les êtres, les plantes nous invitent à...
A 2500 mètres d’altitude, le panorama est extraordinaire sur la chaîne du Mont-Blanc. Le désert de Platé est le...
Les fleurs ne sont pas seulement belles : elles sont de véritables génies de la nature. Ce documentaire en...
Planter des graines autoflorissantes demande une approche légèrement différente de celle des variétés photopériodiques, car ces plantes ont un...
Les mécanismes de l’évolution sont essentiels pour comprendre la diversité des espèces vivantes. La sélection naturelle joue un rôle...
Les coraux, joyaux des mers tropicales, font face à une sérieuse menace. Malgré leur fragilité face aux changements environnementaux,...
Le Costa Rica est situé entre deux océans et riche de plus de 27 parcs nationaux. Le parc national...
La viticulture actuelle fait face à de multiples enjeux tels que la transition agroécologique, l’adaptation au changement climatique, les...
\r\nLes plantes sont une puissance silencieuse qui a façonné la Terre, en créant notre atmosphère et stimulant l’évolution de...
Entre traditions ancestrales et nouvelles pratiques agricoles, ces jardins emblématiques reviennent au cœur du quotidien insulaire. Un voyage au...
\r\n\r\nQuand certaines conditions sont réunies, les inondations peuvent arriver très subitement. D’un instant à l’autre, sans avertissement, les gens...
Dans la péninsule sud de l’Asie, connue sous le nom d’Indochine, au milieu des tensions politiques, de la pauvreté...
Animatrice télé et sportive de haut niveau, Nathalie Simon accompagne deux adolescents dans leur découverte de la Polynésie française,...
Lors de vos prochaines vacances à la montagne, vous pourriez vous demander comment distinguer la neige naturelle de la...
Associé à la couleur jaune, le vert est la couleur nationale en Australie. Elle symbolise la richesse des pâturages,...
Véronique, Valériane, Daphné, Anémone, Angélique… : nombre de fleurs des champs ont des noms de princesses. En six volets,...
Entre terre et mer, les mangroves constituent des écrins de biodiversité aujourd’hui menacés. Découverte de trois de ces écosystèmes complexes et mystérieux. Dans ce volet...
Un voyage au fil des saisons à la découverte de la faune et de la flore du pays de...
