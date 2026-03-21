A Abou Dhabi, celui qui gagnera la course de dromadaires remportera 1 million de dollars.
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La steppe eurasienne abrite l’un des animaux nomades les plus étranges au monde : l’antilope saïga.
La neige y recouvre les arbres et les lumières vertes dansent dans un ciel rempli d’étoiles. Pendant la période...
Dans le désert du Namib, la larve de fourmilion a conçu un piège diabolique.
Au Brésil, dans la région du Cerrado, se dressent de grandes termitières. Les termites y sont à l’abri de...
Des caméras ont suivi un troupeau de chevaux de Camargue en immersion.
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Cally, un condor femelle, pensionnaire aux Aigles du Léman, va connaître ses premiers vols en pleine nature à Morzine....
Les Fleurs de Bach, développées dans les années 1930 par le Dr. Edward Bach, sont également utilisées pour les...
Avoir un chat à la maison peut être une expérience merveilleuse, mais il arrive parfois que nos amis félins...
Depuis plus de 15 ans, John KERSHAW est le responsable animalier de M, le parc de la mer d’Antibes,...
\r\nLa savane est le théâtre de performances et de records incroyables et parfois méconnus : gros plan sur ces...
Le fonctionnement interne du vaste corps des éléphants leur permet de résister à la chaleur et de s’alimenter dans...
Ce documentaire en deux parties retrace l’histoire exceptionnelle de deux lionnes blanches, deux soeurs, depuis leurs premières semaines de...
Cet homme se fait mordre par une créature en pleine nuit. En l’éclairant avec sa lampe, il réalise que...
Saviez-vous que des géants vivent dans les forêts calédoniennes ? Il y en a même 6 espèces différentes, et...
Au pays des bisons, le Far-West est toujours vivant, et les cow-boys des temps modernes le vivent à fond...
Depuis fort longtemps, le requin, occupe une place importante dans notre imaginaire. Chez nous, en occident, il est souvent...
Bienvenue dans les coulisses de l’aquarium de Nouméa ! Découvrez comment y sont entretenus les bassins, ce que mangent...
Anita s’est occupée de plusieurs meutes de loups dans un parc animalier en Norvège. Elle a littéralement élevé certains...
Différents sifflements sont utilisées pour alerter la colonie, mais ils ne suffisent pas toujours.
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