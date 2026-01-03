Et s’il complotait pour conquérir le monde ?
Classés site du Patrimoine Mondial de l’UNESCO, les Tsingys de l’Ankarana de Madagascar se présentent comme de véritables cathédrales...
L’axolotl, cet amphibien fascinant originaire des lacs du Mexique, possède un atout biologique qui le distingue de nombreuses autres...
Le fennec est aussi appelé renard des sables.
Canelle est une jeune femelle chimpanzé âgée de 6 mois lorsque sa mère est tuée par des braconniers. Seule...
Pour beaucoup, les insectes sont répugnants, allergisants, phobiques, piquants… Mais d’autres leur trouvent de nombreuses vertus. Ils peuvent servir...
Ce cobra ne s’intéresse pas aux humains, mais mieux vaut ne pas le déranger car son venin neurotoxique est...
Quel est le comble pour un poisson ?
L’été dernier j’ai passé pas mal de temps en mer, et j’ai été fascinée par les oiseaux marins. C’est...
Les hippopotames sont des animaux très territoriaux. En Afrique, ils trouvent souvent la place pour cohabiter, mais c’est beaucoup...
Les paléontologues ont longtemps cru que les mammifères avaient réussi leur expansion après l’extinction des dinosaures. Mais des découvertes...
Illustration de quelques-unes des recherches conduites sur les communautés de fourmis des îles du Pacifique par l’IMBE-IRD sous l’impulsion...
Le pika, un petit mammifère souvent méconnu, est un cousin éloigné du lapin. Avec ses grandes oreilles rondes et...
\r\nRichard Hammond expose les particularités de certains animaux et montre comment ces derniers ont inspiré des inventions humaines peu...
En deux volets, une immersion fascinante au royaume des fourmis, entre luttes de pouvoir et coopération. Ce premier volet...
Ces scientifiques ont deux missions principales : photographier les requins présents dans la zone, et prélever un échantillon de...
Dernier prédateur de la chaîne alimentaire marine, le requin blanc est menacé d’extinction. Sa disparition pourrait avoir des conséquences...
Le requin du Groenland, également connu sous le nom de requin dormeur de l’Atlantique (Somniosus microcephalus), est un des...
On connaît bien les abeilles à miel domestiques et leurs colonies très hiérarchisées, mais leurs cousines sauvages sont moins...
Les animaux miniatures ont la cote: hérissons, lémuriens, gerbilles, mini chiens. Depuis des mois, on se les arrache et...
Retour sur l’histoire des dinosaures volants, depuis les reptiles planeurs jusqu’à leur disparition et l’apparition des oiseaux.
