Et forcément, c’est à cause de l’homme.
Des lionnes chassent et tuent une girafe dans la savane.
Un reptile particulièrement bizarre…
Deux femmes consacrent leur vie à sauver orangs-outans et gorilles menacés. Au cœur des forêts de Bornéo et de...
La quête des geysers dans le parc de Yellowstone.
Alors que les jours raccourcissent et que le thermomètre chute drastiquement, la nature semble s’endormir sous un manteau de...
C’est très mignon.
En Afrique du Sud, les mille-pattes draguent à leur manière.
Étonnante mutation entre l’animal et le végétal, le cordyceps sinensis est la combinaison unique d’une chenille et d’un champignon...
Qu’avons-nous en commun avec nos cousins primates ? À travers l’étude de leurs comportements, ce documentaire scientifique explore l’histoire...
Alors que d’autres migrent dans des régions chaudes chaque hiver, l’atypique poisson-loup reste dans l’obscurité des profondeurs.
Au cours de millions d’années, face à des phénomènes géologiques majeurs et des conditions météorologiques extrêmes, de nombreuses espèces...
Après 1h à naviguer sur un océan agité, les scientifiques arrivent sur le point de concentration des requins-bouledogues. Il...
Quels sont les ancêtres des oiseaux ? Le débat est relancé depuis une vingtaine d’années par la découverte dans...
Petit mammifère nocturne au pelage de léopard et à la queue annelée, l’agile genette se cache au pied du...
Avec 450 000 visiteurs par an, c’est le premier parc animalier en France. Il a été créé par le...
Les programmes gouvernementaux de contrôle des requins qui utilisent des techniques et des méthodes contestées, pratiquent le plus grand...
Envoyé Spécial est parti à la rencontre d’éleveurs et de bergers contraints de réapprendre à cohabiter avec le loup....
Dans les déserts les plus inhospitaliers de la planète, la vie persiste envers et contre tout. La chaleur accablante,...
Il y a environ 3,8 milliards d’années apparaissait la vie sur Terre sous la forme d’une cellule. UNE cellule...
Explorez les fonds marins à la rencontre de leurs plus belles créatures en compagnie d’un champion du monde de...
