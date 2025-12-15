Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Lionnes VS girafe, ça tourne pas ouf Des lionnes chassent et tuent une girafe dans la savane.

Documentaire Urgence chez les gorilles et orangs-outans Deux femmes consacrent leur vie à sauver orangs-outans et gorilles menacés. Au cœur des forêts de Bornéo et de...

Documentaire Ces bisons sont en galère d’eau chaude La quête des geysers dans le parc de Yellowstone.

Article Quels animaux entrent en hibernation ? Alors que les jours raccourcissent et que le thermomètre chute drastiquement, la nature semble s’endormir sous un manteau de...

Documentaire Cette chenille-champignon tibétaine qui vaut plus chère que l’or ! Étonnante mutation entre l’animal et le végétal, le cordyceps sinensis est la combinaison unique d’une chenille et d’un champignon...

Documentaire Les grands singes – Ces primates si proches de l’Homme Qu’avons-nous en commun avec nos cousins primates ? À travers l’étude de leurs comportements, ce documentaire scientifique explore l’histoire...

Documentaire Le poisson-loup, poisson des abysses Alors que d’autres migrent dans des régions chaudes chaque hiver, l’atypique poisson-loup reste dans l’obscurité des profondeurs.

Documentaire Survivre aux catastrophes : les stratégies de la nature Au cours de millions d’années, face à des phénomènes géologiques majeurs et des conditions météorologiques extrêmes, de nombreuses espèces...

Documentaire Des scientifiques prélèvent l’ADN de deux énormes requins-bouledogues Après 1h à naviguer sur un océan agité, les scientifiques arrivent sur le point de concentration des requins-bouledogues. Il...

Documentaire Les mondes perdus (1/3) Le mystère des dragons à plumes Quels sont les ancêtres des oiseaux ? Le débat est relancé depuis une vingtaine d’années par la découverte dans...

Documentaire La genette, la discrète du piémont | Les Pyrénées secrètes Petit mammifère nocturne au pelage de léopard et à la queue annelée, l’agile genette se cache au pied du...

Documentaire Zoo de Thoiry : un safari aux portes de Paris Avec 450 000 visiteurs par an, c’est le premier parc animalier en France. Il a été créé par le...

Documentaire Shark : prédateurs menacés Les programmes gouvernementaux de contrôle des requins qui utilisent des techniques et des méthodes contestées, pratiquent le plus grand...

Documentaire Les crocs de la colère – Le retour du loup divise Envoyé Spécial est parti à la rencontre d’éleveurs et de bergers contraints de réapprendre à cohabiter avec le loup....

Documentaire Les maîtres du désert : ces animaux se sont adaptés à la chaleur extrême Dans les déserts les plus inhospitaliers de la planète, la vie persiste envers et contre tout. La chaleur accablante,...

Podcast Animaux chelous Il y a environ 3,8 milliards d’années apparaissait la vie sur Terre sous la forme d’une cellule. UNE cellule...