Documentaire

La Charente-Maritime est un département surtout apprécié pour les immenses plages de son littoral long de près de 500 kilomètres.

Il bénéficie également d’un patrimoine d’une richesse insoupçonnée, comme le port fortifié de La Rochelle et l’île de Ré, avec ses villages de pierre blanche et ses marais salants. Posé sur l’estuaire de la Gironde, Talmont est une minuscule ville close médiévale, où il fait bon déambuler. Elle fait partie des plus beaux villages de France et était autrefois une étape du chemin de Saint-Jacques de Compostelle.

Réalisé par Nicolas COUTAND.

© MORGANE PRODUCTION