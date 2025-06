Documentaire

L’Ennéagramme est un système d’étude de la personnalité qui propose de mieux se connaître et de mieux comprendre l’autre. L’Ennéagramme part d’une théorie de la personnalité qui propose que le potentiel de chacun, à la naissance, est immense. Le cercle représente l’infini nombre de possibilités de comportements possibles entre la personne et le monde extérieur. Ces multiples comportements possibles sont ramenés à neuf facettes principales. En fonction de ses premières expériences de vie, l’enfant va percevoir le monde extérieur d’une certaine façon et sur privilégier une de ses facettes par rapport à d’autres. Avec le temps, nous développons une vision du monde, des valeurs et des croyances qui dépendent de notre facette dominante. Le temps passant, nous ne voyons plus le monde extérieur qu’avec les certitudes de notre point de vue, et nous oublions les autres facettes de nous-mêmes. Nous nous privons ainsi de nombreux potentiels. Prendre conscience de sa facette dominante grâce à une, c’est commencer à se recentrer et rouvrir l’accès aux autres facettes, aux autres possibles. Cela propose de mettre un nom sur sa facette dominante pour mieux nommer les autres facettes, et réveiller ainsi le reste de son potentiel.