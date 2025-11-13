Documentaire

Alors qu’Internet fonctionne grâce à un vaste réseau de câbles sous-marins fortement exposé aux risques d’accident et de sabotage, comment répondre aux défis stratégiques mais aussi écologiques de la toile planétaire ? Et que se passerait-il en cas de panne mondiale ?

À l’échelle planétaire, plus de 95 % des données Internet transitent par un vaste réseau de câbles sous-marins. Infrastructures essentielles à notre monde hyperconnecté, ceux-ci se trouvent cependant exposés à de multiples risques : ancres de navires, filets de pêche, mais aussi sabotages délibérés, comme en témoignent plusieurs incidents récents en mer Baltique. Dans le même temps, la dépendance croissante au numérique entraîne une course à la construction de centres de données, véritables forteresses technologiques abritant des milliers de serveurs, dont le fonctionnement exige un refroidissement permanent et de grandes quantités d’énergie. Comment concilier ces besoins avec l’impératif climatique, tandis que l’essor de l’intelligence artificielle accentue la demande et que plane la menace d’un crash mondial ?

Talon d’Achille

Ce documentaire, notamment illustré avec des images générées par IA, explore l’un des scénarios catastrophes ultimes de notre époque : une panne mondiale d’Internet – une hypothèse extrême, mais fondée sur des menaces bien réelles dans un contexte de guerre hybride où les réseaux de câbles apparaissent comme un des talons d’Achille de l’Europe. Nourri de témoignages d’experts techniques et de membres de la marine, le film présente des lieux stratégiques pour la pérennité du Web, du navire français Sophie-Germain, spécialisé dans la réparation de câbles sous-marins, aux centres de données allemands, vitrines d’une consommation énergétique réduite. Une enquête saisissante sur les enjeux géopolitiques, écologiques et stratégiques d’Internet à l’heure de l’intelligence artificielle.

Documentaire de Dietmar Klumpp (Allemagne, 2025, 52mn) disponible jusqu’au 06/02/2026