Documentaire Géorgie : jusqu’au dernier souffle Un an après le début de la révolte du peuple géorgien le pays retient son souffle. Les dernières élections municipales...

Documentaire Les Groenlandais face à leur avenir – Le projet culotté de Donald Trump (annexer le Groenland pour s’emparer de ses ressources naturelles) inquiète les habitants de...

Documentaire Telegram, l’affaire Pavel Dourov Enquête sur la personnalité et le parcours trouble du milliardaire de la tech Pavel Dourov, fondateur de Telegram, messagerie...

Documentaire Paroles de taulards La prison de Casabianda m’a sauvé la vie

Documentaire En Afrique, contre les braconniers, la bataille se joue dans le ciel Le projet « Safari des Airs » raconte comment quatre francophones tentent de protéger la faune africaine à l’aide...

Documentaire Ces célébrités qui font leurs enfants seules Pour Monica Cruz, pas besoin d’homme pour faire un enfant

Documentaire Au coeur du delta du Mekong Avant de se jeter en mer de Chine, après avoir dévalé les hauts plateaux du Tibet, le Mékong, la...

Documentaire Secte, le culte sexuel NXIVM En 2017, l’Amérique découvre avec effroi qu’une communauté de développement personnel a lavé le cerveau de centaines d’adeptes après...

Documentaire Sikkim, le chercheur et le chaman Le Sikkim soit « Vallée du riz », est un État du nord de l’Inde, dans l’Himalaya. Dans ce...

Documentaire Médicaments : les profits de la pénurie Fruit d’une enquête menée sur trois continents, une plongée édifiante dans les arcanes complexes de l’économie du médicament, mise...

Documentaire Etats-Unis : Ghettos, le règne de la peur Aux état-unis la délinquance est de plus en plus présentes ce qui installe des dangers pour la population. Concentrée...

Documentaire Le bal des mascottes – Tout le monde veut la sienne L’engouement des japonais pour les mascottes est tel que le pays compte aujourd’hui des centaines de ces petits personnages....

Documentaire La Réunion, paradis sous haute tension Lagon aux eaux turquoises, barrière de corail et roches volcaniques : bienvenue à la Réunion, petit paradis français au...

Documentaire USA : le mur de la discorde Donald Trump avait promis de bâtir un mur entre les Etats-Unis et le Mexique pour mettre fin à l’immigration...

Documentaire L’obsession de la virginité Aux Etats-Unis, « les bals de la virginité » connaissent un franc succès. Objectif de la soirée : promettre...