Le 12 novembre, un magistrat instructeur a mis en détention neuf des personnes les plus puissantes du Rocher. Les trois principaux officiers de police, trois commissaires, un ancien fonctionnaire républicain, l’ancien ministre de la justice de Monaco, sa femme et son fils et enfin, le milliardaire russe Dmitry Rybolovlev, un ami proche du Prince Albert et propriétaire du club de football de Monaco, ainsi que son avocat, Tetiana Bersheda. Le milliardaire a été emmené au poste de police avec des menottes. Il y est resté pendant 48 heures avant d’être libéré. Ils sont tous accusés de corruption, de trafic d’influence et/ou de violation du secret professionnel.