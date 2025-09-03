Documentaire

L’hypermarché à l’ancienne, invention française des années 60, va-t-il mourir ? Aujourd’hui la question se pose, tant son modèle est attaqué de toutes parts. Au rayon électroménager, textile ou bricolage, Amazon et l’e-commerce ont déjà raflé 25% des ventes, et ils grignotent maintenant le rayon alimentaire. Tout aussi menaçant, l’évolution de nos modes de vie : prendre sa voiture et passer des heures à faire ses courses, voilà bien un rituel qui a du plomb dans l’aile. Pour les Carrefour, Leclerc et Géant Casino, il y a urgence à riposter. Dans les hypermarchés, certains rayons commencent à céder la place à de nouveaux espaces de vente : outlet de destockage, bazar de l’occasion, voire des boutiques Darty ou C Discount ! Et la révolution se poursuit dans l’alimentaire : place aux kiosques de traiteurs où l’on peut manger sur place comme au restaurant ! Et puisque les citadins vont moins à l’hyper, c’est l’hyper qui va venir à eux : en centre-ville, en plus de nouveaux commerces de proximité hi-tech, c’est maintenant au drive piéton de débarquer. Les prix de l’hyper près de chez vous, cette promesse est-elle tenable ? Plus fort encore, c’est toute la bataille de la livraison que les hypermarchés comptent même gagner contre Amazon ; un combat qui se livre déjà à grand renfort de robots et d’intelligence artificielle. Avec quelles armes la grande distribution tente-t-elle de se défendre et de réinventer son modèle ? Notre façon de faire nos courses va-t-elle changer radicalement ?Réalisateur : LESAGE Laurent, Arnal Guillaume, Didier Olivier