Documentaire

Nous vous emmenons au zoo, où les visiteurs apprécient particulièrement les bébés animaux, et où les bêtes vivent bien plus longtemps que dans leur milieu naturel. D’où la délicate question de la limitation de la population. Quand les transferts ne sont pas possibles, certains zoos, dont les plus grands de Suisse, font alors le choix d’abattre des individus et de les donner en pâture aux prédateurs. D’autres aussi refusent catégoriquement.