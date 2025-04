Documentaire

A 16 ans, Océane est une maman ado. Sa grossesse, elle l’apprend au bout lors d’une visite de routine chez sa gynécologue. C’est le choc, Océane ne s’y attendait pas du tout. Nous suivrons également Anne Sophie et Steven, un jeune couple qui a vécu un drame il y a 2 ans avec l’accouchement d’un bébé mort né. Quelques mois après, la vie leur sourit à nouveau : Anne-Sophie est de nouveau enceinte. Mais c’est avec la peur au ventre qu’ils appréhendent cette grossesse et se soutiennent mutuellement. A 32 ans, Sabrina est déjà maman de 5 filles. Alors quand elle apprend qu’elle est à nouveau enceinte, à sa plus grande surprise, cela ne lui fait pas peur. Mais au bout de 2 mois de grossesse les choses se compliquent A 38 ans, Cécile est célibataire. Pour autant pas question de renoncer à son rêve d’enfant, celui de devenir maman. Après un an de réflexion elle décide de se faire inséminer, en Espagne. Un mois après, Cécile apprend qu’elle est enceinte, de jumeaux. Un documentaire de Domitille Jobbe-Duval