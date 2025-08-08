Port-Cros, le premier parc national marin français entre ciel et mer, un paradis sous-marin protégé, abrite une faune unique,...
Les kayakistes de légende, Ben Stookesberry et Chris Korbuic, ont affronté les rapides les plus dangereux de la planète...
Certaines plantes ont inventé des solutions radicales pour survivre dans des milieux pauvres en nutriments. C’est le cas des...
Bien que dépourvues de jambes, les plantes sont parvenues à coloniser tous les milieux grâce à une sexualité des...
L’humanité est douée d’intelligence et d’aptitude à créer… Nous sommes capables de bouger, de nous souvenir, de ressentir… Nous...
On a parfois l’impression que la nuit n’existe qu’à travers son antinomie avec le jour : il existe 2...
Les champignons sont partout : dans nos assiettes, nos forêts, nos médicaments… mais ce que l’on sait moins, c’est...
Les mangroves sont un écosystème tropical parmi les plus méconnus de la planète. Tantôt noyée et tantôt à découvert,...
Chaque année au mois d’avril, la chasse aux notous est ouverte, pendant les week-ends seulement. Cédric va participer à...
La vie est partout : dans l’air, sur terre, dans l’eau, dans les sous-sols… Les plantes ne se déplacent...
Médicinales, aromatiques ou d’apparat, les plantes présentent mille vertus. Un tour du monde végétal en cinq épisodes. Aujourd’hui :...
Gros plan sur le fabuleux patrimoine naturel d’un pays devenu sanctuaire de la biodiversité mondiale grâce à une politique...
Au cœur de la nature danoise, l’exploration en cinq volets de différents biotopes, au plus près de la vie...
« Histoires d’arbres » nous entraîne à la rencontre d’arbres remarquables, à travers celles et ceux qui les protègent. Dans ce...
Dans la jungle amazonienne de la Guyane Française, un jeune jaguar s’apprête à devenir le seigneur incontesté de la...
Au coeur des Caraïbes, les dauphins tachetés et leurs petits apprennent les rudiments du langage, du jeu et de...
Chaque hiver, les aurores boréales surgissant dans le ciel des régions situées au-delà du cercle polaire, engagent leur mystérieuse...
Dans le sud-ouest de la Chine se dressent les massifs les plus isolés et les plus hauts du monde....
Des déserts aux massifs montagneux, une exploration luxuriante des paysages et de la faune du continent indien. Dans le...
Les glandes translucides sur ses feuilles ressemblent à une multitude de petites perforations, lui donnant son nom de millepertuis,...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site