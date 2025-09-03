Documentaire

Le parc de Hluhluwe-Umfolozi est, avec celui de Yellowstone aux Etats-Unis, la plus ancienne réserve naturelle protégée au monde.

Ici, près de 1OO.OOO hectares de terres sous haute protection abritent des milliers d’animaux sauvages dont les cinq grands: les éléphants, les lions, les buffles, les léopards et les rhinocéros.

La grande réussite de ce parc est d’avoir réussi à sauver les rhinocéros en une quarantaine d’années. Il y a maintenant plus d’un millier de rhinocéros blancs et deux cent cinquante rhinocéros noirs.

Ce parc national comme d’autres réserves privées du pays tels que celle de Falaza ou de Mkuze Falls s’emploient chaque jour à la conservation de ces animaux tout en offrant aux touristes des moyens originaux et sans danger pour venir les admirer.

Extrait du film : ​​”Nouveaux Paradis – Afrique du Sud, une terre arc en ciel”

Réalisation : Pascal Sarragot et Salvatore Guadagnino

