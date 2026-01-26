Documentaire

En Australie, le nombre de femmes de plus de 50 ans menacées de vivre sans domicile ne cesse d’augmenter. À travers les portraits d’une poignée d’entre elles, ce documentaire narré par l’actrice Margot Robbie sonne l’alarme, donnant chair à des trajectoires emblématiques d’un phénomène sans précédent.

Aujourd’hui en Australie, plus de 400 000 femmes âgées de 50 ans et plus sont menacées de vivre sans domicile. Beaucoup d’entre elles dorment dans leur véhicule ou dans des hébergements transitoires, davantage dissimulées aux regards extérieurs que les hommes. À l’origine de ces pertes de logement, il y a la crise économique, les aléas du couple et de la famille, les accidents de la vie ou encore les violences domestiques. Pour protéger cette population vulnérable, l’État a mis en place des programmes de construction d’habitats pérennes, les women’s housing. Mais, bien que confortables, ces logements sont souvent situés loin des lieux de vie d’origine de leurs occupantes, qui doivent par ailleurs y engager une partie de leur future retraite.

Un toit à soi

« Parfois la vie ne tourne pas comme on l’aurait pensé », constate Linda. Émigrée d’Angleterre il y a longtemps, elle a perdu le toit sous lequel elle vivait avec son compagnon le jour où celui-ci lui a révélé qu’ils n’avaient plus un sou. À 71 ans, elle a fini par retrouver un appartement grâce à un programme du gouvernement, et espère qu’elle n’aura pas à le quitter. Sarah Jane, artiste, a été expulsée de son atelier lorsque le lieu a dû fermer pendant le confinement en 2020. Depuis, elle habite dans un van acheté à l’origine pour réaliser des performances. Claire, elle, a vu son travail et son couple lui échapper coup sur coup : après un an passé dans sa voiture, elle a vécu dans la rue, ce qui ne l’a pas empêchée de se mettre à écrire… Si leurs histoires varient, la majorité des femmes qui apparaissent dans ce documentaire partagent le même sentiment : elles n’auraient jamais imaginé en arriver là. Proche de leur intériorité, sans sensationnalisme, le film prend le temps d’enregistrer leurs expériences, faites de désocialisation, puis de reconstruction. Il dresse aussi, à travers la voix de Margot Robbie, un constat alarmant : le rêve australien lié au mythe d’un « pays d’opportunités », parmi lesquelles l’accès à la propriété, s’est effondré. Face à ce phénomène sans précédent, qui signe la déroute d’un modèle à bout de souffle, les histoires de ces sept femmes résonnent comme un appel à construire des politiques publiques durables.

Disponible jusqu’au 10/05/2026