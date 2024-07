Documentaire



C’est l’histoire d’une quête personnelle et universelle : est-il toujours possible de manger des animaux en respectant leur bien-être, la planète et notre santé ? Alors qu’il devient père pour la première fois, le journaliste d’investigation Benoît Bringer (Prix Pulitzer avec l’équipe des Panama Papers) s’interroge sur ce qu’il donne à manger à son fils.

Pour nourrir une population toujours plus nombreuse, le monde s’est lancé dans une course à la productivité frénétique qui engendre une cruauté souvent ignorée à l’encontre des animaux, mais aussi des problèmes sanitaires et environnementaux majeurs.

Nous commençons à en prendre conscience mais y-a-t-il une alternative ?

États-unis, Portugal, France, Suède, Allemagne, Benoît Bringer part enquêter aux quatre coins de la planète pour révéler les terribles excès de l’élevage industriel et surtout savoir s’il est possible de faire autrement.

En allant à la rencontre de femmes et d’hommes qui inventent un autre élevage respectueux de la nature et des animaux, ce film met bout à bout les initiatives positives et concrètes qui fonctionnent déjà et qui pourraient être demain notre mode de consommation.

Director: Benoît Bringer