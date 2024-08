Podcast



Avis aux chimistes de cœur ou aux botanistes amateurs, aux curieux qui passeraient par là, à celles et ceux qui font feu de tout bois… ce soir vous l’aurez compris, ce matériau est à l’honneur et nous avons la chance d’avoir un invité de qualité pour vous en parler. Thibaud Sauvageon est docteur en sciences du bois et des fibres, en plus d’être médiateur scientifique. Si vous pensez que le bois, c’est juste ce qu’on met dans la cheminée, dîtes vous que c’est l’arbre qui cache la forêt : ce soir, on explose tous vos préjugés à ce sujet !