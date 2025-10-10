Connaissez-vous les CPAC ? Ces conventions destinées aux partis très conservateurs fleurissent partout dans le monde, y compris en Europe où elle se tiennent depuis 2022 dans la Hongrie de Viktor Orban. Cet événement est l’occasion pour les partis de droite radicale européens de se montrer unis et d’échanger sur leurs stratégies. Une « internationale des nationalistes » est-elle en train de voir le jour ? Comment ces mouvements diffusent leur idéologie dans la société ?
