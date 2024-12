Documentaire

Après l’échec de la Gauche aux dernières élections, ce document revient sur les erreurs du PS depuis 2002. Hélene Risser analyse la défaite de la gauche et plus particulièrement du PS. Lors des Congrès de Dijon,du Mans, à l’occasion du référendum sur la Constitution et de la dernière campagne présidentielle. François Hollande a-t-il raté l’occasion de rénover le parti? Des spécialistes décryptent les choix d’un premier secrétaire qui a renoncé à se lancer dans la course à la présidentielle.