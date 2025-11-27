Documentaire

Inventée il y a 2700 ans, étroitement liée au destin des empires et aux guerres, la monnaie a bouleversé le cours des civilisations. De la Grèce antique à l’Amérique contemporaine en passant par la Chine ancienne et la Révolution française, cette série documentaire décrypte la place qu’elle a joué depuis des millénaires.

Comment organiser les échanges dans un monde sans monnaie ? Les tablettes de Babylone attestent que, durant deux millénaires, un autre système a bien fonctionné. La grande rupture intervient au VIIe siècle avant J.-C. Dans le royaume de Lydie, en Asie Mineure, la première pièce de monnaie apparaît afin de préserver l’intégrité d’un territoire menacé. Sous l’impulsion de rois comme Crésus, le monnayage se propage dans les cités grecques, qui trouvent là le moyen de lever des armées et de développer le commerce, en extrayant l’or et l’argent de mines gigantesques. La monnaie d’Athènes, la drachme, s’impose, devenant le dollar de l’Antiquité, et transforme la mer Égée en vaste zone de libre-échange. Ironie du sort, la guerre, encore elle, finit par épuiser les réserves. Athènes capitule devant Sparte, qui, contrairement à ses voisines, ne frappe aucune monnaie. La fin de ce concept révolutionnaire ?

Une implacable histoire de la puissance

De la toute première pièce à sa généralisation sur l’ensemble de la planète, la monnaie témoigne des grands choix des civilisations humaines, révélant les facteurs cachés derrière les destins des empires et les grands moments politiques des siècles passés. À travers cette fresque historique étalée sur plusieurs millénaires, la série documentaire de Frédéric Wilner (Il était une fois le musée du Louvre… ; Trois villes à la conquête du monde) décrypte l’essor d’un concept révolutionnaire, dont la matérialisation a pris d’innombrables formes. Quels que soient ses usages et ses conceptions, la monnaie, liée par sa nature aux logiques extractivistes destructrices des sols et des forêts du globe, apparaît comme inséparable de la guerre et de la prédation. Aux côtés de géologues, archéologues, historiens ou spécialistes de la métallurgie, à Alexandrie, Oxford, en Bolivie ou en France, dans d’anciennes mines antiques, sous les mers et là où la monnaie naquit, ces quatre épisodes érudits, admirablement mis en images et en musique, déroulent une implacable et singulière histoire de la puissance.

Série documentaire de Frédéric Wilner (France, 2025, 52mn) disponible jusqu’au 28/07/2026